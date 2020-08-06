***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:13
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865585
BIST
10:021.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.092
En Düşük
1.086
10:027,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0978
En Düşük
7,0287
10:028,4787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1020
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4787
En Düşük
8,3315
10:02467,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,54
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,17
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|4.096.861
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BRMEN
|2,36
|293.577
|% 9,77
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|406.663
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|67.618.975
|% 0,00
|
|SISE
|6,18
|36.990.261
|% -0,96
|
|TRKCM
|4,00
|33.344.466
|% 1,01
|
|GARAN
|6,76
|29.118.698
|% -0,29
|
|KRDMD
|2,84
|20.300.096
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,09
|67.618.975
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,00
|33.344.466
|% 1,01
|
|KRDMD
|2,84
|20.300.096
|% -0,70
|
|SISE
|6,18
|36.990.261
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,82
|4.227.396
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3039
|9,3506
|% 0,99
|
|Frank
|7,7764
|7,8233
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8845
|1,8939
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.051
|2.052
|13,43
|
|Altın Gr.
|468
|468
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.166
|3.169
|142,00
|
|Tam
|3.161
|3.231
|47,10
|
|Yarım
|1.534
|1.573
|18,30
|
|Çeyrek
|770
|787
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,20
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|