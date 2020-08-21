***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 14:59
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870594
BIST
15:161.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.119
15:167,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:168,6293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:16449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -7,10
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:16
|GARFA
|12,32
|16.135.714
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.005.796
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.752.851
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,20
|1.246.836.986
|% 0,84
|
|AKBNK
|5,09
|767.043.334
|% 0,20
|
|VAKBN
|4,34
|707.833.510
|% 0,70
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,16
|498.022.346
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|388.331.890
|% -0,99
|
|GARAN
|7,20
|1.246.836.986
|% 0,84
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3143
|7,3208
|% 0,32
|
|Euro
|8,6046
|8,6293
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,4381
|9,4854
|% -1,85
|
|Frank
|7,8757
|7,9231
|% -1,66
|
|Riyal
|1,9205
|1,9301
|% -1,02
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-33,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,56
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.945
|3.021
|-74,24
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-35,91
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,95
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,10
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|