***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 17:10
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877231
BIST
17:481.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:487,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0500
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:489,2118
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1077
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:48475,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,65
|Açılış
|: 475,91
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ISGSY
|10,12
|22.661.745
|% 10,00
|
|SEKUR
|13,09
|24.746.736
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.713.813
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.366.467
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ASELS
|17,81
|1.179.585.746
|% 2,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,83
|646.158.020
|% -5,29
|
|SISE
|7,41
|4.459.610.944
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,28
|1.056.460.204
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|471.749.166
|% 4,24
|
|GARAN
|6,91
|1.683.898.869
|% -1,14
|
|ODAS
|2,73
|628.880.911
|% 0,37
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8433
|7,8506
|% 0,64
|
|Euro
|9,2009
|9,2118
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,0464
|10,0968
|% 0,60
|
|Frank
|8,4798
|8,5309
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,45
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,10
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-1,04
|
Seans Raporu
17:48
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