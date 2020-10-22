***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:02
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883035
BIST
15:201.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:207,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1305
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:209,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:20486,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.301.321
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.950.073
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.574.458
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,23
|2.604.810.814
|% -3,98
|
|TSKB
|1,82
|2.408.140.754
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,20
|681.620.981
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,17
|591.991.687
|% -3,92
|
|SISE
|6,91
|587.272.090
|% -0,72
|
|TSKB
|1,82
|2.408.140.754
|% 7,69
|
|GARAN
|7,23
|2.604.810.814
|% -3,98
|
|SKBNK
|2,01
|576.590.474
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,28
|583.910.912
|% -4,20
|
|VAKBN
|4,17
|591.991.687
|% -3,92
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9432
|% 1,67
|
|Euro
|9,3889
|9,3977
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,3667
|10,4187
|% 1,23
|
|Frank
|8,7177
|8,7702
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 1,62
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,87
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|15,70
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|7,60
|
|Çeyrek
|779
|797
|3,80
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|