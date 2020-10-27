***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:03
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884227
BIST
11:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:598,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0807
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1644
En Düşük
8,0708
11:599,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0950
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6472
En Düşük
9,5440
11:59498,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,10
|Açılış
|: 498,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:59
|KARTN
|1.498,20
|97.616.436
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.232.850
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.380
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.350.814
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|849.503.451
|% 4,69
|
|GARAN
|6,85
|442.937.376
|% 1,18
|
|SISE
|6,41
|439.160.195
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|363.593.397
|% 0,41
|
|DEVA
|24,40
|293.280.488
|% -1,21
|
|TSKB
|2,01
|849.503.451
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|278.946.425
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,68
|186.303.174
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|282.461.278
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,14
|180.935.994
|% 2,39
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1614
|8,1641
|% 1,00
|
|Euro
|9,6422
|9,6472
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,5849
|10,6380
|% 0,84
|
|Frank
|8,9420
|8,9959
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1678
|2,1786
|% 0,87
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,66
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,44
|
Seans Raporu
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