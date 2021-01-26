***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 17:57
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904490
BIST
17:591.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:597,3533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
17:598,9503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:59439,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,69
|Açılış
|: 439,10
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|LIDFA
|3,85
|47.939.311
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.768.275
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.280.735
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.937.593
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.047.845
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|KAPLM
|43,56
|7.001.650
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.109.046
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,56
|2.205.195.739
|% 3,64
|
|GARAN
|9,52
|1.871.376.325
|% -0,21
|
|KARSN
|5,05
|1.752.711.420
|% -2,88
|
|KOZAL
|120,40
|1.444.077.076
|% -0,82
|
|DOHOL
|4,02
|1.122.708.756
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,56
|2.205.195.739
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,52
|542.914.155
|% -1,94
|
|TSKB
|1,93
|684.729.456
|% -1,53
|
|KARSN
|5,05
|1.752.711.420
|% -2,88
|
|IHLGM
|1,53
|443.469.942
|% -2,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3533
|% -0,69
|
|Euro
|8,9435
|8,9503
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,0601
|10,1106
|% -0,31
|
|Frank
|8,2486
|8,2983
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9541
|1,9639
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|0,51
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,05
|