***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 11:19
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908106
BIST
11:101.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:107,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0736
En Düşük
7,0275
11:108,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:10412,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,30
|Açılış
|: 412,25
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:08
|YKGYO
|5,94
|10.375.792
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|11.371.085
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|KRTEK
|12,59
|8.960.465
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|32.882.017
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,80
|105.637.719
|% -7,91
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|132,00
|925.245.010
|% 3,61
|
|DOHOL
|4,04
|460.418.261
|% 0,50
|
|GARAN
|9,79
|393.813.537
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,48
|220.294.752
|% 1,22
|
|KARSN
|5,16
|220.264.918
|% 1,38
|
|DOHOL
|4,04
|460.418.261
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,48
|220.294.752
|% 1,22
|
|GSDHO
|2,76
|196.395.224
|% 3,37
|
|KLGYO
|2,86
|183.813.705
|% 4,38
|
|ODAS
|4,19
|217.583.930
|% 1,45
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0563
|7,0584
|% 0,03
|
|Euro
|8,5014
|8,5063
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,6775
|9,7260
|% 0,13
|
|Frank
|7,8218
|7,8689
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8777
|1,8871
|% 0,12
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,63
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
11:08
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