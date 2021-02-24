***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:03
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912089
BIST
10:241.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.514
En Düşük
1.496
10:247,1212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:248,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0287
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:24414,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,59
|Açılış
|: 414,12
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:24
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|AVISA
|19,95
|25.716.343
|% 6,91
|
|AVGYO
|3,37
|403.984
|% -11,01
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|SRVGY
|95,60
|2.973.638
|% -9,98
|
|SASA
|37,48
|450.017.907
|% 3,19
|
|ASELS
|17,68
|358.644.378
|% 3,51
|
|KOZAL
|135,80
|314.653.963
|% 1,80
|
|THYAO
|12,89
|215.354.082
|% -1,00
|
|PETKM
|5,37
|197.410.087
|% -1,10
|
|TSKB
|1,80
|79.317.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|89.865.459
|% -0,85
|
|PETKM
|5,37
|197.410.087
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,43
|51.933.319
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|115.251.579
|% 0,25
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1195
|7,1212
|% 0,23
|
|Euro
|8,6585
|8,6653
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0764
|10,1270
|% 0,77
|
|Frank
|7,8331
|7,8803
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% 0,26
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,38
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,01
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|-0,07
|