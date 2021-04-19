AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler14:25
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,0811
|8,0842
|% 0,33
|Euro
|9,7278
|9,7343
|% 0,64
|Sterlin
|11,2090
|11,2653
|% 0,78
|Frank
|8,8116
|8,8646
|% 1,01
|Riyal
|2,1474
|2,1582
|% 0,26
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,09
|Altın Gr.
|464
|464
|3,95
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|Tam
|3.054
|3.133
|12,56
|Yarım
|1.476
|1.516
|6,07
|Çeyrek
|740
|758
|3,04
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,17
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,08
|B. Petrol
|66,60
|66,60
|-0,17
Seans Raporu 14:25
- 14:37FORMT Yüzde -5.88 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 453, 613 adet işlem
- 14:36TGSAS Yüzde -5.85 oranında düşüşle 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 812 adet işlem
- 14:35YYAPI Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 958, 281 adet işlem
- 14:34GLYHO Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 841 adet işlem
- 14:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 49 kaybederek (% -0.72 ) 1, 449