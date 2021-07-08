***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 10:11
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948287
BIST
11:271.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:278,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:2710,3083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0578
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:27507,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,59
|Açılış
|: 507,36
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:27
|TUREX
|11,57
|10.062.498
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,76
|86.474.872
|% 7,98
|
|BIOEN
|28,32
|130.222.588
|% 6,15
|
|PINSU
|7,44
|4.969.394
|% 5,83
|
|SNGYO
|4,23
|14.096.589
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,45
|22.479.989
|% -9,84
|
|KATMR
|3,23
|40.677.790
|% -6,38
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|ERBOS
|129,50
|48.866.737
|% -4,22
|
|GARAN
|8,65
|255.750.782
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|191.297.855
|% -0,36
|
|PETKM
|5,36
|171.021.793
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,32
|130.222.588
|% 6,15
|
|KRDMD
|7,07
|109.585.968
|% -1,12
|
|EKGYO
|1,91
|90.224.559
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|51.887.447
|% -0,78
|
|ODAS
|1,96
|63.545.576
|% -2,97
|
|PETKM
|5,36
|171.021.793
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|67.819.289
|% -0,44
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7080
|8,7114
|% 0,30
|
|Euro
|10,3006
|10,3083
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,9732
|12,0332
|% 0,18
|
|Frank
|9,4303
|9,4871
|% 0,92
|
|Riyal
|2,3163
|2,3279
|% 0,32
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-1,20
|