***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:11
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952196
BIST
10:181.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.362
En Düşük
1.359
10:188,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0084
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:1810,1350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:18497,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,10
|Açılış
|: 497,24
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:18
|KTSKR
|18,21
|12.135.604
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,52
|28.751.874
|% 8,62
|
|EDATA
|12,28
|18.779.030
|% 8,58
|
|KATMR
|3,14
|15.359.168
|% 8,28
|
|SEKUR
|23,06
|3.029.866
|% 7,86
|
|YAYLA
|4,82
|4.577.334
|% -9,91
|
|EDIP
|5,15
|10.218.266
|% -7,37
|
|EUKYO
|6,89
|119.505
|% -4,97
|
|ETYAT
|3,73
|453.269
|% -4,85
|
|IZFAS
|5,38
|303.835
|% -4,61
|
|GARAN
|8,24
|148.332.870
|% 0,49
|
|PETKM
|5,62
|68.026.770
|% 0,72
|
|KARSN
|3,99
|60.451.812
|% 1,01
|
|THYAO
|12,47
|55.177.869
|% -0,64
|
|KRDMD
|7,49
|54.875.200
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|148.332.870
|% 0,49
|
|KARSN
|3,99
|60.451.812
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,29
|32.831.811
|% 0,88
|
|PETKM
|5,62
|68.026.770
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,56
|29.755.723
|% 0,39
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5646
|8,5674
|% 0,10
|
|Euro
|10,1072
|10,1350
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,8622
|11,9217
|% 0,15
|
|Frank
|9,3219
|9,3781
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% 0,07
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,03
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,23
|