***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 10:00
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954900
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0719
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0951
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05498,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,27
|Açılış
|: 498,25
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,65
|14.912.993
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|GSDDE
|5,65
|14.912.993
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5425
|8,5465
|% 0,85
|
|Euro
|10,1272
|10,1354
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,8471
|11,9065
|% 0,91
|
|Frank
|9,3917
|9,4483
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2747
|2,2862
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,68
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,53
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,07
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|-0,29
|