***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:29
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957854
BIST
10:521.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.447
En Düşük
1.440
10:528,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,5803
En Düşük
8,4969
10:5210,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0922
En Düşük
10,0351
10:52484,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,91
|Açılış
|: 484,18
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler10:50
|VKING
|7,60
|3.861.243
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.102.405
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.931.979
|% 9,87
|
|AKSA
|17,82
|51.859.147
|% 7,22
|
|DOBUR
|21,00
|3.033.746
|% 7,09
|
|MARKA
|5,01
|4.207.699
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.202.809
|% -9,79
|
|EDATA
|15,92
|4.665.911
|% -5,52
|
|BASCM
|10,48
|2.651
|% -3,76
|
|VKFYO
|6,57
|10.077.543
|% -3,67
|
|GARAN
|9,37
|431.958.812
|% 0,86
|
|KRDMD
|8,25
|274.289.104
|% 1,60
|
|SISE
|8,55
|260.067.711
|% 1,54
|
|EREGL
|19,70
|161.146.945
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,49
|145.193.672
|% -0,80
|
|YKBNK
|2,49
|145.193.672
|% -0,80
|
|GARAN
|9,37
|431.958.812
|% 0,86
|
|KRDMD
|8,25
|274.289.104
|% 1,60
|
|SISE
|8,55
|260.067.711
|% 1,54
|
|AKBNK
|5,50
|88.538.438
|% 0,18
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5629
|8,5697
|% 0,34
|
|Euro
|10,0315
|10,0840
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,7913
|11,8504
|% 0,27
|
|Frank
|9,2442
|9,2999
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,29
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|4,59
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|-0,45
|