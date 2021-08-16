***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2021 10:00
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958196
BIST
11:151.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:158,4676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:159,9990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:15483,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,40
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:15
|IZFAS
|6,82
|4.353.512
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.863.064
|% 9,95
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|CASA
|118,00
|25.016
|% 4,89
|
|EDATA
|15,04
|3.130.308
|% -3,34
|
|IDEAS
|49,50
|1.953.001
|% -2,94
|
|MARKA
|5,06
|1.838.364
|% -2,69
|
|MEDTR
|33,84
|19.380.073
|% -2,59
|
|MSGYO
|4,08
|686.061
|% -2,39
|
|ISKPL
|41,48
|76.664.755
|% -0,53
|
|GENIL
|14,88
|67.081.898
|% 1,02
|
|KZBGY
|17,18
|46.952.624
|% 2,14
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|GWIND
|4,02
|33.448.618
|% 2,03
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|GENIL
|14,88
|67.081.898
|% 1,02
|
|KZBGY
|17,18
|46.952.624
|% 2,14
|
|BMSCH
|8,00
|8.105.049
|% 1,39
|
|BASGZ
|18,68
|18.272.667
|% 1,74
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4660
|8,4676
|% -0,58
|
|Euro
|9,9930
|9,9990
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,7058
|11,7645
|% -0,59
|
|Frank
|9,2243
|9,2798
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,57
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,44
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,03
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:31GSDDE
Yüzde 9.76 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 783 adet işlem
-
11:30BERA
Yüzde 4.20 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 970 adet işlem
-
11:29BOBET
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 468, 799 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.72 ) 1, 573
-
11:28XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 3, 751.00 milyon TL de