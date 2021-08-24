***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 12:04
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960180
BIST
12:241.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:248,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:249,9102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:24488,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:24
|GESAN
|24,86
|15.186.899
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.082.926
|% 9,99
|
|AYCES
|61,75
|3.028.110
|% 7,86
|
|BRLSM
|11,67
|388.337.096
|% 5,99
|
|ACSEL
|17,49
|23.760.886
|% 5,74
|
|PENTA
|77,80
|2.438.939
|% -9,95
|
|DAGI
|3,48
|11.049.700
|% -7,69
|
|AGYO
|4,71
|57.785.415
|% -5,23
|
|KRONT
|34,40
|41.998.695
|% -4,87
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,67
|540.412.497
|% 1,44
|
|GARAN
|9,53
|433.859.745
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,77
|403.712.265
|% 1,30
|
|BRLSM
|11,67
|388.337.096
|% 5,99
|
|BASGZ
|24,62
|286.597.822
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,87
|141.349.078
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|77.668.032
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,77
|403.712.265
|% 1,30
|
|GARAN
|9,53
|433.859.745
|% -0,21
|
|THYAO
|12,67
|540.412.497
|% 1,44
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4373
|8,4393
|% 0,23
|
|Euro
|9,9057
|9,9102
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,5306
|11,5884
|% 0,00
|
|Frank
|9,2024
|9,2578
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% 0,03
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,19
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|-13,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|-13,14
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|-6,36
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|69,03
|69,03
|0,66
|