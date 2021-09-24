***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:18
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965091
BIST
10:081.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,40
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:088,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8563
En Düşük
8,7526
10:0810,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0809
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4115
En Düşük
10,2810
10:08498,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,94
|Açılış
|: 498,85
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
498,96
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:08
|KIMMR
|4,65
|99.799.708
|% 9,93
|
|RALYH
|5,13
|4.291.363
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|OYLUM
|11,48
|5.051.674
|% 8,51
|
|KRGYO
|6,28
|1.573.630
|% 8,46
|
|KTSKR
|56,50
|1.853.862
|% -5,20
|
|GUBRF
|45,62
|1.260.972
|% -4,92
|
|YAPRK
|29,10
|157.366
|% -4,84
|
|DESPC
|10,17
|2.579.718
|% -4,51
|
|TACTR
|24,50
|1.103
|% -3,92
|
|GARAN
|9,08
|115.960.808
|% -1,09
|
|KIMMR
|4,65
|99.799.708
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,81
|97.378.580
|% -0,55
|
|THYAO
|13,41
|85.501.083
|% 0,60
|
|SISE
|8,16
|63.569.573
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,81
|97.378.580
|% -0,55
|
|KIMMR
|4,65
|99.799.708
|% 9,93
|
|YKBNK
|2,38
|37.218.015
|% -0,42
|
|GARAN
|9,08
|115.960.808
|% -1,09
|
|AKBNK
|5,23
|42.132.351
|% -1,32
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8433
|8,8472
|% 0,97
|
|Euro
|10,3835
|10,3900
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,0793
|12,1399
|% 0,78
|
|Frank
|9,5208
|9,5781
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3501
|2,3619
|% 0,91
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|10,49
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,09
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|0,30
|