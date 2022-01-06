***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 17:40
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989531
BIST
17:302.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:3013,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1382
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:3015,6726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2077
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
17:30792,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,54
|Açılış
|: 792,32
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:28
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|12.639.098
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|33.721.268
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|14.901.483
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.379.481
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|68.502.716
|% -9,97
|
|MARKA
|3,98
|4.022.627
|% -6,35
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|YBTAS
|13.906,40
|42.572
|% -5,85
|
|THYAO
|24,96
|3.280.793.573
|% 4,44
|
|EREGL
|30,68
|2.345.275.343
|% -0,58
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|SISE
|14,87
|1.897.410.640
|% 3,19
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,50
|1.095.076.993
|% -0,28
|
|GARAN
|11,53
|2.213.555.016
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,28
|394.142.973
|% -0,44
|
|PETKM
|9,52
|1.556.652.549
|% 7,69
|
|KRDMD
|10,52
|1.634.363.369
|% 2,14
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7217
|13,7496
|% 0,60
|
|Euro
|15,5393
|15,5928
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,5719
|18,6651
|% 0,67
|
|Frank
|14,9309
|15,0208
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6584
|3,6768
|% 0,92
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-21,45
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|11,00
|
|Tam
|5.228
|5.365
|-6,26
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|-3,03
|
|Çeyrek
|1.267
|1.298
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,22
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|1,82
|
Seans Raporu
17:28
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17:43TUCLK
Yüzde 5.07 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 674 adet işlem
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17:42MTRYO
Yüzde 6.96 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 063 adet işlem
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 51 artarak (% 0.88 ) 2, 232
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17:41XU100
Endeks 2, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 28, 978.00 milyon TL de
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17:41THYAO
Yüzde 4.27 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 458, 970 adet işlem