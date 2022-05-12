***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 14:42
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029764
BIST
15:002.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -61,46
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:0015,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0880
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:0016,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:00911,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 911,67
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:00
|GLBMD
|7,15
|18.759.730
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|5.413.374
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.855.105
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.158.118
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|768.922
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.677.120
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|942.719
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,52
|3.173.556.817
|% -1,61
|
|SISE
|19,50
|2.490.461.248
|% -2,30
|
|KRDMD
|15,87
|1.758.433.064
|% -4,80
|
|SAHOL
|19,20
|1.446.896.138
|% -4,76
|
|TUPRS
|253,20
|1.362.876.474
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,68
|730.564.010
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|856.388.615
|% -2,55
|
|SISE
|19,50
|2.490.461.248
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,57
|446.168.143
|% -2,19
|
|KRDMD
|15,87
|1.758.433.064
|% -4,80
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3824
|15,3899
|% 0,58
|
|Euro
|16,0688
|16,1048
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,6939
|18,7877
|% 0,03
|
|Frank
|15,3573
|15,4498
|% 0,15
|
|Riyal
|4,0873
|4,1078
|% 0,48
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-9,72
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|-37,00
|
|Tam
|6.098
|6.254
|-38,67
|
|Yarım
|2.948
|3.025
|-18,71
|
|Çeyrek
|1.478
|1.513
|-9,35
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,78
|
Seans Raporu
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