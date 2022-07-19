***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.07.2022 14:32
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046375
BIST
16:412.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,74
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:4117,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1503
|Açılış
|: 17,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:4118,0278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3138
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:41968,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,05
|Açılış
|: 968,60
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KLRHO
|12,55
|14.369.846
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.000.369
|% 9,98
|
|GESAN
|51,90
|299.028.894
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|21.454.317
|% 9,96
|
|KONKA
|20,20
|70.978.091
|% 9,90
|
|PENTA
|408,70
|35.669.555
|% -4,06
|
|CANTE
|54,85
|39.610.974
|% -3,77
|
|OTTO
|34,00
|370.062
|% -2,86
|
|KARYE
|14,47
|29.113.725
|% -2,62
|
|HEDEF
|6,83
|10.155.546
|% -2,29
|
|TRILC
|10,22
|359.753.070
|% 7,24
|
|GESAN
|51,90
|299.028.894
|% 9,96
|
|SMRTG
|31,22
|224.353.068
|% 6,05
|
|OYAKC
|13,09
|223.384.521
|% 1,08
|
|MAKIM
|14,50
|191.630.363
|% -1,43
|
|SEGYO
|1,11
|51.817.007
|% 0,91
|
|MOBTL
|1,76
|74.696.057
|% 0,00
|
|TRILC
|10,22
|359.753.070
|% 7,24
|
|PSGYO
|2,89
|103.199.749
|% 4,89
|
|OYAKC
|13,09
|223.384.521
|% 1,08
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5756
|17,5882
|% 0,89
|
|Euro
|18,0232
|18,0362
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,0736
|21,1793
|% 1,28
|
|Frank
|18,1090
|18,2181
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6661
|4,6895
|% 0,63
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|4,37
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,89
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.545
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,53
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522, 184 adet işlem
-
16:53NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 954 adet işlem
-
16:52DESPC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 423 adet işlem
-
16:51BRSAN
Yüzde 4.73 oranında artışla 39.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 516, 505 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 25, 534.00 milyon TL de