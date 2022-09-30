***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 11:38
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066298
BIST
12:103.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,60
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1018,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1018,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:10996,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,15
|Açılış
|: 995,72
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BFREN
|1.529,40
|47.252.308
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,56
|308.002.961
|% 9,54
|
|ARASE
|142,30
|77.875.498
|% 8,21
|
|CANTE
|128,00
|56.896.456
|% 8,02
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,35
|56.444.115
|% -5,52
|
|ISGYO
|6,32
|1.883.511.463
|% -4,96
|
|THYAO
|68,60
|1.228.941.079
|% 0,00
|
|SASA
|67,95
|981.827.583
|% 3,19
|
|VESTL
|39,60
|842.223.001
|% 4,98
|
|ALARK
|56,40
|836.036.096
|% 0,18
|
|ISGYO
|6,32
|1.883.511.463
|% -4,96
|
|ODAS
|6,20
|693.197.856
|% 4,38
|
|TSKB
|2,42
|261.997.138
|% -3,59
|
|EKGYO
|3,82
|366.852.305
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,56
|308.002.961
|% 9,54
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5445
|18,5586
|% 0,29
|
|Euro
|18,2350
|18,2517
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6910
|20,7947
|% 0,89
|
|Frank
|18,9278
|19,0418
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,43
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.665
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,19
|
|B. Petrol
|88,25
|88,25
|1,07
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25TDGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 435 adet işlem
-
12:24ULUFA
Yüzde 4.06 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 233, 592 adet işlem
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 18 kaybederek (% -0.04 ) 2, 793
-
12:23
BFREN, BERA, KUVVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
AGYO, ENSRI, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında