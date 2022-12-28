***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 16:58
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090763
BIST
16:485.337
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -97,88
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.287
16:4818,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
16:4819,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0545
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
16:481.087,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.087,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler16:46
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.227.834
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,38
|589.362.066
|% 8,99
|
|KOZAL
|596,70
|4.683.649.088
|% -9,99
|
|PLTUR
|17,36
|18.938.493
|% -9,96
|
|YESIL
|5,16
|57.191.937
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,06
|65.926.565
|% -9,94
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|ENKAI
|32,10
|5.128.203.911
|% 5,04
|
|THYAO
|138,90
|5.061.983.337
|% -2,94
|
|KOZAL
|596,70
|4.683.649.088
|% -9,99
|
|ASELS
|58,00
|4.003.539.203
|% 0,09
|
|KRDMD
|17,83
|3.977.126.027
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,99
|2.468.790.691
|% -3,85
|
|KRDMD
|17,83
|3.977.126.027
|% 0,39
|
|YKBNK
|11,63
|2.287.627.517
|% -1,52
|
|ISCTR
|12,66
|2.494.830.392
|% -2,54
|
|SKBNK
|2,98
|504.076.357
|% -3,25
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7118
|18,7256
|% 0,29
|
|Euro
|19,9166
|19,9304
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,5294
|22,6424
|% 0,63
|
|Frank
|20,1192
|20,2404
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,23
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-6,03
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|7.299
|7.409
|9,00
|
|Tam
|7.340
|7.390
|-9,00
|
|Yarım
|3.554
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,28
|