***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2023 15:06
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152317
BIST
15:244.526
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -135,83
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2419,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2421,3643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0801
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:241.256,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.256,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7851
|19,7931
|% 0,18
|
|Euro
|21,3588
|21,3693
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% -0,17
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2602
|5,2866
|% 0,17
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|2,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.453
|4.566
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.276
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-0,23
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37GLYHO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 988, 602 adet işlem
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15:36XU100
Endeks 4, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 99 altında . İşlem hacmi 37, 927.00 milyon TL de
-
15:36GLRYH
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 988, 252 adet işlem
-
15:35EUPWR
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 893, 128 adet işlem
-
15:33GLYHO
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 791, 205 adet işlem