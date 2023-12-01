***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2023 10:00
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221416
BIST
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12:258.031
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 82,47
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2528,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0933
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9665
En Düşük
28,7673
12:2531,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1043
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5963
En Düşük
31,3888
12:251.905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:22
|BURVA
|86,35
|26.702.631
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|127.329.218
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|193.594.620
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.507.559
|% 9,95
|
|LIDER
|160,30
|154.881.679
|% -8,82
|
|POLTK
|15.430,00
|146.266.073
|% -7,77
|
|HURGZ
|4,80
|115.508.918
|% -7,51
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,25
|4.461.707.534
|% 2,09
|
|BINHO
|276,50
|2.435.155.327
|% -6,03
|
|YKBNK
|19,82
|2.040.357.255
|% 3,23
|
|SASA
|52,75
|1.887.582.324
|% 5,75
|
|ISCTR
|22,06
|1.836.782.768
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|2.040.357.255
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,06
|1.836.782.768
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,42
|409.478.713
|% 0,68
|
|AKBNK
|34,74
|1.639.240.856
|% 3,27
|
|HEKTS
|23,02
|1.043.148.690
|% 3,23
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9567
|28,9657
|% 0,32
|
|Euro
|31,5616
|31,5751
|% 0,26
|
|Sterlin
|36,5554
|36,7387
|% 0,59
|
|Frank
|33,0345
|33,2335
|% 0,61
|
|Riyal
|7,7014
|7,7400
|% 0,36
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,36
|25,39
|% 0,66
|
|Platin
|936,05
|938,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,00
|1.023,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,92
|80,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,75
|2.046,09
|% 0,66
|
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