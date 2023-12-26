***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 13:34
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229287
BIST
'
15:507.332
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 67,30
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
15:5029,3399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1879
|Açılış
|: 29,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
15:5032,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,3212
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
15:501.944,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 18,49
|Açılış
|: 1.944,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TARKM
|489,50
|289.840.307
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|64.770.991
|% 10,00
|
|ISBTR
|548.815,00
|2.897.630
|% 9,99
|
|SMRTG
|53,80
|77.912.891
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|180.323.652
|% 9,97
|
|QNBFB
|243,00
|4.219.938
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|59.624.929
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|79.466.378
|% -10,00
|
|MAGEN
|9,01
|123.234.554
|% -9,99
|
|VANGD
|18,47
|10.865.364
|% -9,99
|
|THYAO
|229,00
|3.431.534.368
|% 1,24
|
|TUPRS
|143,50
|2.342.507.282
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,80
|1.991.621.715
|% -0,63
|
|ISCTR
|22,28
|1.717.538.877
|% -1,50
|
|YKBNK
|20,00
|1.589.535.239
|% -0,30
|
|YKBNK
|20,00
|1.589.535.239
|% -0,30
|
|ISCTR
|22,28
|1.717.538.877
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,84
|432.026.400
|% -1,01
|
|PETKM
|17,53
|1.038.057.670
|% 0,86
|
|AKBNK
|37,80
|1.991.621.715
|% -0,63
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3334
|29,3399
|% 0,64
|
|Euro
|32,3189
|32,3445
|% 1,00
|
|Sterlin
|37,1077
|37,2938
|% 0,49
|
|Frank
|34,0730
|34,2782
|% 0,35
|
|Riyal
|7,7985
|7,8376
|% 0,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|973,98
|975,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.199,85
|1.205,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,31
|79,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.061,48
|2.061,79
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:04ALFAS
Yüzde 4.34 oranında artışla 81.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 711, 926 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 7, 311 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 503.00 milyon TL de
-
16:02AVGYO
Yüzde 7.76 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 855 adet işlem
-
16:01BURVA
Yüzde 8.86 oranında artışla 69.40 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 624 adet işlem
-
16:00TABGD
Yüzde 4.14 oranında artışla 103.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 653, 605 adet işlem