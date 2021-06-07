***AGYO* *EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2021 09:13
***AGYO******EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGYO, EGSER]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E %14 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,202 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) EGSER.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8903146 TL Teorik Fiyat: 13,71 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940351
BIST
16:371.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,31
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:378,6320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:3710,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:37524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,44
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ATATP
|29,04
|10.398.992
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.127
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.790.421
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,72
|3.314.534
|% 8,14
|
|NATEN
|40,90
|58.998.654
|% 7,41
|
|METUR
|22,50
|23.678.670
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|YESIL
|71,85
|16.728.427
|% -6,69
|
|DERHL
|5,18
|12.975.085
|% -6,16
|
|PKENT
|2.529,00
|2.059.098
|% -6,02
|
|THYAO
|14,32
|1.160.878.057
|% 1,99
|
|GARAN
|8,24
|1.114.695.714
|% 1,73
|
|KOZAL
|122,70
|494.734.792
|% 1,57
|
|KRDMD
|7,79
|479.565.924
|% 0,52
|
|SISE
|8,15
|459.197.563
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,99
|350.318.205
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|373.103.403
|% 1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.114.695.714
|% 1,73
|
|BOBET
|4,17
|407.896.922
|% -1,42
|
|THYAO
|14,32
|1.160.878.057
|% 1,99
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6307
|8,6318
|% -0,40
|
|Euro
|10,5117
|10,5188
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1872
|12,2483
|% -0,39
|
|Frank
|9,5633
|9,6209
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% -0,52
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-1,82
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.513
|-17,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-13,42
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-6,49
|
|Çeyrek
|835
|855
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|-0,34
|
Seans Raporu
16:36
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16:47RYGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 551, 944 adet işlem
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16:46ESEN
Yüzde 6.83 oranında artışla 33.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 421, 439 adet işlem
-
16:44ESEN
Yüzde 6.96 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 385, 468 adet işlem
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16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, BIMAS, KOZAA
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16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HALKB, THYAO