***AGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2022 15:32
***AGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eren Çayır tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072862
BIST
16:483.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 24,89
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:4818,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:4818,1836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1452
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:48976,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,54
|Açılış
|: 976,94
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ESEN
|58,30
|418.775.899
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|297.436.489
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.684.396
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|28.422.593
|% 9,99
|
|NIBAS
|10,69
|47.407.546
|% 9,98
|
|AKFGY
|4,12
|311.693.039
|% -7,00
|
|GLBMD
|11,14
|17.281.145
|% -6,86
|
|ODAS
|7,88
|5.048.535.860
|% -5,85
|
|KIMMR
|6,80
|7.497.623
|% -5,82
|
|KLKIM
|34,88
|122.999.953
|% -5,22
|
|THYAO
|97,35
|5.307.244.719
|% 0,10
|
|ODAS
|7,88
|5.048.535.860
|% -5,85
|
|YKBNK
|9,45
|4.448.073.233
|% 0,64
|
|AKBNK
|15,20
|4.395.129.916
|% 0,73
|
|ISCTR
|9,77
|3.430.148.157
|% 3,17
|
|ODAS
|7,88
|5.048.535.860
|% -5,85
|
|YKBNK
|9,45
|4.448.073.233
|% 0,64
|
|EKGYO
|4,40
|1.686.351.301
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,77
|3.430.148.157
|% 3,17
|
|AKBNK
|15,20
|4.395.129.916
|% 0,73
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5940
|% 0,05
|
|Euro
|18,1697
|18,1836
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8545
|20,9590
|% -0,61
|
|Frank
|18,4599
|18,5711
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,04
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,27
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.647
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.239
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,51
|90,51
|0,48
|
Seans Raporu
16:48
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17:03IHEVA
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17:02XU030
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17:02NATEN
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17:01RNPOL
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