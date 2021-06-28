***AGYO* *METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.06.2021 09:25
***AGYO******METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGYO, METUR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 104.125,364 TL nominal, Aracı: TAC, Kapanış Tarihi: 29.06.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL METUR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 29.863,91 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 29.06.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944352
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,7353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0290
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7679
En Düşük
8,7219
18:0510,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0388
|Açılış
|: 10,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4100
|
10,4717
En Düşük
10,4074
18:05500,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,34
|Açılış
|: 500,79
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,22
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|8,23
|6.647.355
|% 3,18
|
|VKGYO
|1,60
|14.868
|% 0,63
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|BAYRK
|10,42
|6.615.952
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,00
|128.008.817
|% -3,85
|
|YESIL
|2,40
|1.843.931
|% -0,41
|
|MMCAS
|6,90
|329.029
|% 0,00
|
|AKSUE
|6,63
|10.829.258
|% 0,00
|
|BAYRK
|10,42
|6.615.952
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|775.601.298
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|EREGL
|18,14
|429.335.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,05
|524.169.070
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|334.977.205
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,00
|128.008.817
|% -3,85
|
|KRDMD
|6,81
|624.087.424
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|672.492.325
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7327
|8,7353
|% -0,33
|
|Euro
|10,4181
|10,4277
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,1005
|12,1612
|% -0,26
|
|Frank
|9,4685
|9,5256
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3205
|2,3321
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|1,04
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,04
|