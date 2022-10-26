***AGYO* *VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***AGYO******VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [AGYO, VKING]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) pay piyasasında pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 27.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad - SoyadMKK Sicil NoADEM TEMEL 37992467DİNAR SÖNMEZ 47211843EMRE ALGAN 44771378HARUN ÖZDEMİR 46464811HASAN BİRİNCİ 36838428İZZET ALGAN 45628261MECİT YILMAZ 32875391MEHTAP ALGAN 47267698SELÇUK NAVRUZ 34743700SEMİH ÇETİN 25803196SERKAN CANOĞLU 47026325SİNAN TIRAŞ 44864576SOYDAN KUYUCU 12914978TURGUT ELBAŞ 20372575ZÜBEYDE ÇİFTÇİ 45166247b) Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 27.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad - SoyadMKK Sicil NoMURAT ÖZDEMİR 44190430ÜMMET BAKİ ÖZDEMİR 47297580YUSUF ABDİOĞLU 33629342Karar 2022/58 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074514BIST