***AGYO* *VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
26.10.2022 21:18
***AGYO******VKING*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [AGYO, VKING]
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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
a) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) pay piyasasında pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 27.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad - Soyad
MKK Sicil No
ADEM TEMEL 37992467
DİNAR SÖNMEZ 47211843
EMRE ALGAN 44771378
HARUN ÖZDEMİR 46464811
HASAN BİRİNCİ 36838428
İZZET ALGAN 45628261
MECİT YILMAZ 32875391
MEHTAP ALGAN 47267698
SELÇUK NAVRUZ 34743700
SEMİH ÇETİN 25803196
SERKAN CANOĞLU 47026325
SİNAN TIRAŞ 44864576
SOYDAN KUYUCU 12914978
TURGUT ELBAŞ 20372575
ZÜBEYDE ÇİFTÇİ 45166247
b) Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. (VKING) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 27.10.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad - Soyad
MKK Sicil No
MURAT ÖZDEMİR 44190430
ÜMMET BAKİ ÖZDEMİR 47297580
YUSUF ABDİOĞLU 33629342
Karar 2022/58 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074514
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2327
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7835
En Düşük
18,4735
18:05996,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,61
|Açılış
|: 996,40
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5963
|18,6093
|% 0,03
|
|Euro
|18,7553
|18,7835
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,5556
|21,6637
|% 1,31
|
|Frank
|18,7829
|18,8961
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9336
|4,9583
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|13,54
|
|Altın Gr.
|997
|997
|7,99
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.694
|6.774
|16,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.657
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|93,82
|93,82
|2,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516