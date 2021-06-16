***AGYO* *YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.06.2021 09:36
***AGYO******YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGYO, YESIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/06/2021) YESIL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942577
BIST
10:501.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
10:508,5162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0412
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,4981
10:5010,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0444
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3075
10:50508,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,79
|Açılış
|: 508,68
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler10:50
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,70
|4.303.440
|% 8,91
|
|INTEM
|45,70
|3.613.426
|% 7,73
|
|OYYAT
|25,22
|51.725.157
|% 7,69
|
|EGGUB
|188,20
|22.382.389
|% 5,49
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|24.113.417
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|872.113
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,61
|340.310.671
|% 0,83
|
|BOBET
|6,20
|266.986.351
|% 2,82
|
|GARAN
|8,36
|205.698.502
|% -0,71
|
|HALKB
|5,21
|201.365.889
|% -2,80
|
|YESIL
|2,46
|159.662.733
|% -4,28
|
|EKGYO
|2,20
|150.763.030
|% 0,46
|
|YESIL
|2,46
|159.662.733
|% -4,28
|
|BOBET
|6,20
|266.986.351
|% 2,82
|
|HALKB
|5,21
|201.365.889
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,25
|68.680.550
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5138
|8,5159
|% -0,48
|
|Euro
|10,3296
|10,3382
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9696
|12,0296
|% -0,39
|
|Frank
|9,4340
|9,4908
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2611
|2,2725
|% -0,61
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|1,03
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,32
|74,32
|0,33
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:04YESIL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 979, 932 adet işlem
-
11:03VAKKO
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 034 adet işlem
-
11:01KRGYO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 214 adet işlem
-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 35 artarak (% 0.02 ) 1, 553
-
11:00XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 2, 592.00 milyon TL de