***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Eraye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"i uyarınca, Şirketimiz Denetim Komitesinin önerisi doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Exclusive Member of GGI Global Alliance) seçilmesi 16.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186176BIST