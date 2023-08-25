***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.08.2023 16:57
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.08.2023
Tescil Tarihi
25.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.08.2023 - 10901
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Exclusive Member of GGI Global Alliance) seçilmesine ilişkin 16.08.2023 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.08.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189704
BIST
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18:057.717
En Düşük
|Değişim
|: 3,00%
|| 224,73
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.408
En Yüksek
7.748
18:0526,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,7595
|Açılış
|: 26,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5912
En Düşük
25,6252
18:0528,6126
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,7652
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
29,0123
En Düşük
27,8188
18:051.632,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.633,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.640,29
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|125,40
|6.381.893.435
|% 10,00
|
|BURVA
|73,70
|176.255.117
|% 10,00
|
|BRSAN
|588,50
|1.771.236.160
|% 10,00
|
|USAK
|7,48
|144.543.711
|% 10,00
|
|TMSN
|88,00
|450.858.063
|% 10,00
|
|PAMEL
|157,70
|330.919.532
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|14.480.472
|% -9,99
|
|ADEL
|610,20
|28.925.311
|% -9,99
|
|INGRM
|627,80
|284.431.154
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|5.148.108
|% -9,99
|
|THYAO
|238,00
|8.305.739.163
|% 3,25
|
|DOAS
|279,70
|7.581.746.431
|% -1,86
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EREGL
|43,82
|7.002.873.806
|% 2,82
|
|YKBNK
|16,62
|6.818.504.666
|% -1,36
|
|ISCTR
|18,68
|7.087.006.809
|% 3,78
|
|EKGYO
|8,64
|2.457.036.129
|% 2,73
|
|TTKOM
|27,04
|7.190.127.003
|% 5,79
|
|SKBNK
|4,02
|900.547.143
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5308
|26,5335
|% 2,95
|
|Euro
|28,6097
|28,6126
|% 2,75
|
|Sterlin
|33,2671
|33,4340
|% 3,00
|
|Frank
|29,8633
|30,0432
|% 3,14
|
|Riyal
|7,0496
|7,0850
|% 3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.633
|48,70
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|176,00
|
|Tam
|11.006
|11.176
|75,00
|
|Yarım
|5.520
|5.610
|38,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.805
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,65
|20,66
|0,71
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FONET
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 102, 783 adet işlem
-
17:58VAKKO
Yüzde 8.29 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 958, 156 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 45 artarak (% 2.46 ) 6, 774
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, ALFAS, KONTR, GOZDE, EUPWR, ASTOR, NETAS, USAK, KGYO, ULAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, INGRM, KENT, EGEPO, PAMEL, EDIP, KLSER