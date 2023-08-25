***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.08.2023Tescil Tarihi25.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.08.2023 - 10901Açıklamalar2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin (Exclusive Member of GGI Global Alliance) seçilmesine ilişkin 16.08.2023 tarihli Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.08.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189704BIST