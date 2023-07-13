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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.07.2023 18:35
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Doğalgaz dağıtım ve toptan satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)' na yapılacak onay başvurusu sonrasında EPDK'nın konuya ilişkin kararı ile işlem tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
10.500.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51,2
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51,2
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51,2
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,087
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değerden işlem yapıldığı için düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.07.2023 (bugün) tarihli kararı ile  
Doğalgaz Toptan Satış Lisansına sahip AHL Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (AHL Doğalgaz) ödenmiş sermayesinin 10.000.000 TL'den 20.500.000 TL'ye artırılması planına ilişkin olarak söz konusu Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Ahlatcı Holding A.Ş.'nin rüçhan haklarının kısıtlanmak suretiyle Şirketimiz tarafından söz konusu sermaye artırımına 10.500.000 TL tutar üzerinden iştirak edilmesine ve dolayısıyla AHL Doğalgaz'ın Şirketimizin %51,2 oranında bağlı ortaklığı haline getirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171673


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Tam 10.611 10.816 -10,00  
Yarım 5.306 5.433 -5,00  
Çeyrek 2.661 2.716 -3,00  
Gümüş.Ons 24,57 24,60 0,46  
Gümüş Gr. 20,75 20,77 0,50  
B. Petrol 80,42 80,42 0,31  
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