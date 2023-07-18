***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 18.07.2023Genel Kurul Tarihi 16.08.2023Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması.4 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.5 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Kar dağıtımı konusundaki Şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulundan olumsuz görüş gelmediği takdirde seçim yapılması ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararı çerçevesinde, 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz hakkında Sermaye Piyasası Kurulu görüşüne ilişkin olarak Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması.14 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği 2022 yılı içeresinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AHGAZ Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 AHGAZ Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 AHGAZ Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 AHGAZ Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Olagˆan Genel Kurul Toplantısı, 16 Agˆustos 2023 Çarşamba günü, saat 15:30'da Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172960BIST