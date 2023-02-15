***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2023 tarihinde toplanarakŞirketimizin 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.150 oranında bedelsiz artırılarak 2.600.000.000 TL.na çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 11.01.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin anılan başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi devam etmektedir.II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (Tebliğ) "Geri alım ve satım işlemlerinin yapılamayacağı haller" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "…kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıklar tarafından, geri alım veya satım işlemi yapılamaz." hükmü yer almaktadır.Anılan Tebliğ hükmü nazara alındığında, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım başvurusunun Kurulca karara bağlanmasını müteakip, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedeniyle, paysahiplerinin yatırımlarının korunması ve pay fiyatında istikrarın desteklenmesine yönelik olarak pay geri alımına ilişkin sürecin ivedilikle değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasınaoybirliğiyle karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113537BIST