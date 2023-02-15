***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 15:35
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2023 tarihinde toplanarak
Şirketimizin 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.150 oranında bedelsiz artırılarak 2.600.000.000 TL.na çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 11.01.2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin anılan başvurusuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi devam etmektedir.
II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (Tebliğ) "Geri alım ve satım işlemlerinin yapılamayacağı haller" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, "…kayıtlı sermaye sisteminde olan ortaklıklar tarafından, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ortaklıklar ve/veya bağlı ortaklıklar tarafından, geri alım veya satım işlemi yapılamaz." hükmü yer almaktadır.
Anılan Tebliğ hükmü nazara alındığında, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırım başvurusunun Kurulca karara bağlanmasını müteakip, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedeniyle, paysahiplerinin yatırımlarının korunması ve pay fiyatında istikrarın desteklenmesine yönelik olarak pay geri alımına ilişkin sürecin ivedilikle değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılmasına
oybirliğiyle karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113537
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
18:0520,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1075
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1080
18:051.110,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.110,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8456
|18,8537
|% 0,10
|
|Euro
|20,1218
|20,1252
|% -0,55
|
|Sterlin
|22,5583
|22,6714
|% -1,33
|
|Frank
|20,2975
|20,4198
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-24,14
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,67
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.544
|7.614
|-104,00
|
|Yarım
|3.685
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,06
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA