***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 13:18
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amaçlarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve Ahlatcı Holding A.Ş./Ahlatcı Grubu tarafından toplamda 100.000.000 TL tutarında bağış ve yardım ile iştirak edilen yardım kampanyasında, Ahlatcı Holding iştiraki olan Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş olarak 50.000.000 TL tutarında nakdi bağış yapılmasına 2022 yılı hesap döneminin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine söz konusu bağış hakkında bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının yapılmakta olan bağış ve yardımları kapsayacak şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114286
BIST
15:465.091
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|OYAKC
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|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.597.588
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.749.813
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.683.245
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|181.264.356
|% -9,96
|
|EPLAS
|37,28
|29.230.849
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|29.240.604
|% -9,95
|
|THYAO
|143,00
|7.235.732.696
|% 2,22
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
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|TUPRS
|632,30
|4.078.801.071
|% 9,98
|
|SISE
|45,14
|3.191.721.380
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|
|ASELS
|58,70
|3.171.954.097
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,47
|3.110.648.952
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,36
|1.609.868.470
|% 4,70
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.478.129
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.081.588.047
|% 4,31
|
|EREGL
|44,10
|6.067.514.852
|% 6,73
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8422
|18,8461
|% -0,01
|
|Euro
|20,1888
|20,1936
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% 0,11
|
|Frank
|20,3492
|20,4718
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0095
|5,0346
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,19
|
|Cumhuriyet
|7.535
|7.649
|18,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
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|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
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|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,04
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|B. Petrol
|85,56
|85,56
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