***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremler sonrasında arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amaçlarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve Ahlatcı Holding A.Ş./Ahlatcı Grubu tarafından toplamda 100.000.000 TL tutarında bağış ve yardım ile iştirak edilen yardım kampanyasında, Ahlatcı Holding iştiraki olan Ahlatcı Doğalgaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş olarak 50.000.000 TL tutarında nakdi bağış yapılmasına 2022 yılı hesap döneminin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine söz konusu bağış hakkında bilgi verilmesine ve 2023 yılı bağış sınırının yapılmakta olan bağış ve yardımları kapsayacak şekilde belirlenerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ülkemize geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114286BIST