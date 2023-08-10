***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 09:00
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyasının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edildiği hususu 12.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183314
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0431
En Düşük
26,4619
18:0529,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1451
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7771
En Düşük
28,7774
18:051.666,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.666,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.668,25
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|18.874.970
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AGHOL
|174,00
|374.157.876
|% 0,00
|
|AGESA
|50,65
|61.354.262
|% 0,00
|
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AHGAZ
|12,79
|414.985.597
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,96
|6.144.016.657
|% 0,00
|
|AKCNS
|117,90
|478.697.559
|% 0,00
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0359
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,7486
|29,7749
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,3123
|34,4844
|% 0,21
|
|Frank
|30,7356
|30,9208
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1879
|7,2239
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|3,85
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.124
|11.250
|35,00
|
|Yarım
|5.571
|5.651
|18,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.825
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,04
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292