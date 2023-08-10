***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyasının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edildiği hususu 12.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 09.08.2023 tarihli ve 2023/47 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir. Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183314BIST