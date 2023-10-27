***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ilgili taraflarından Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Ahlatcı Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait sırasıyla 14.498.100 adet, 13.351.900 adet ve 2.150.000 adet payın 27.10.2023 tarihinde özel emir blok satış yöntemiyle yurtdışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu işleme ilişkin olarak, gerekli bildirimler ilgililer tarafından yapılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211107BIST