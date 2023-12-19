***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ilgili taraflarından Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Ahl Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait sırasıyla 8.049.237 adet, 10.321.975 adet ve 14.857.950 adet payın 19.12.2023 tarihinde özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu işleme ilişkin olarak, gerekli bildirimler ilgililer tarafından yapılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227049BIST