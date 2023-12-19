***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 17:15
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ilgili taraflarından Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Ahl Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait sırasıyla 8.049.237 adet, 10.321.975 adet ve 14.857.950 adet payın 19.12.2023 tarihinde özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu işleme ilişkin olarak, gerekli bildirimler ilgililer tarafından yapılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227049
BIST
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17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0365
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2130
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|SELGD
|19,58
|4.199.632
|% 10,00
|
|ISYAT
|10,36
|87.968.640
|% 9,98
|
|LINK
|196,20
|18.497.236
|% 9,98
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|GUBRF
|291,75
|42.017.252
|% -9,95
|
|THYAO
|245,30
|8.676.394.530
|% -0,16
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,88
|3.842.152.198
|% -1,32
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,64
|4.543.218.889
|% -3,10
|
|ISCTR
|23,82
|4.574.176.425
|% -3,41
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|EREGL
|43,26
|7.003.305.039
|% 3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0888
|29,0939
|% 0,13
|
|Euro
|31,9536
|31,9662
|% 0,66
|
|Sterlin
|36,9559
|37,1413
|% 0,87
|
|Frank
|33,6863
|33,8892
|% 0,98
|
|Riyal
|7,7323
|7,7711
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|959,94
|962,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.237,32
|1.241,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,33
|79,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,62
|2.045,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
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17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem