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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.01.2024 18:30
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Sermayesine %70 oranında iştirak edilen bağlı ortaklığımız Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtilmiş ve Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılarak ortaklık oranımız nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu sermaye artırımına yönelik olarak Şirketimiz tarafından 22.01.2024 tarihi (bugün) itibarıyla 2.030.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü AHL Ahlatcı Finansal üzerinden yerine getirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242046


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