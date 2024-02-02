***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2024, 22.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Sermayesine %70 oranında iştirak edilen bağlı ortaklığımız Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtilmiş ve 22.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda da Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılarak ortaklık oranımız nispetinde 2.030.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdünün AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. üzerinden yerine getirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, sermayesine %70 oranında iştirak edilen bağlı ortaklığımız Dünya Katılım Bankası'nın sermayesinin 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlem 02.02.2024 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246375BIST