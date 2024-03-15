***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 15:04
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Orhaniye Mahallesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu hususu Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259163
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BIST En Aktif Hisseler15:01
|DOBUR
|196,10
|72.285.063
|% 9,98
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|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
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|ARTMS
|65,60
|242.803.557
|% 9,97
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|PEGYO
|20,84
|64.322.584
|% 9,97
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|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
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|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
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|FONET
|31,20
|46.449.156
|% -9,98
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|MTRKS
|77,00
|80.865.852
|% -7,89
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|DGATE
|47,70
|29.659.657
|% -7,74
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|KLRHO
|49,16
|39.638.988
|% -7,07
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|THYAO
|271,50
|3.074.601.102
|% -0,09
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|ASTOR
|101,40
|2.744.905.584
|% -3,61
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|REEDR
|62,85
|2.515.228.645
|% 9,97
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|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
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|MIATK
|73,10
|1.920.358.507
|% 2,96
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|ISCTR
|10,43
|897.181.105
|% 0,38
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|ZOREN
|5,13
|311.512.883
|% -0,58
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|EKGYO
|10,88
|580.011.314
|% -0,18
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|ADESE
|2,81
|151.799.484
|% 1,08
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|EREGL
|44,74
|1.972.538.886
|% 0,90
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|15:01
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,2091
|32,2178
|% 0,27
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|Euro
|35,1097
|35,1297
|% 0,05
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|Sterlin
|41,2849
|41,4918
|% -0,08
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|Frank
|36,6952
|36,8792
|% 0,09
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|Riyal
|8,6334
|8,6767
|% -0,06
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|15:01
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,20
|25,23
|% 0,66
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|Platin
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|943,61
|% 0,66
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|Paladyum
|1.097,59
|1.101,51
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|85,00
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.167,20
|2.167,56
|% 0,66
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