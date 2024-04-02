***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 17:17
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Orhaniye Mahallesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na başvuruda bulunulduğu hususu duyurulmuştu. Anılan başvuruya ilişkin olarak, Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş'nin dağıtım bölgesinin Orhaniye Mahallesini kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin 12534 sayılı EPDK Kararı ile onaylandığı hususu Şirketimize 02.04.2024 (bugün) tarihinde bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265821
BIST
'
17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1428
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0779
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.328,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,99
|Açılış
|: 2.328,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0341
|32,0436
|% -0,42
|
|Euro
|34,5159
|34,5855
|% -0,26
|
|Sterlin
|40,5455
|40,7487
|% 0,42
|
|Frank
|35,5484
|35,7266
|% -0,07
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,77
|25,81
|% 0,66
|
|Platin
|921,96
|923,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,01
|1.002,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,30
|88,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,65
|2.259,97
|% 0,66
|