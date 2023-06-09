***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 31.250.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin pay geri alımına ilişkin 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa İstanbul) işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına, pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ)'nin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 31.250.000 TL nominal değerli 31.250.000 adet pay olarak belirlenmesine,3. Geri alım için ayrılacak olan fonun en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmesine,4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,5. Pay geri alım programı için azami sürenin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine,6. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157847BIST