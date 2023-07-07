***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.07.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 31.250.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.06.2023 1.000.000 0,038 7,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.06.2023 1.000.000 0,038 7,61 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 22.06.2023 1.000.000 0,038 7,74 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.06.2023 850.000 0,033 7,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.06.2023 956.284 0,037 8 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.07.2023 1.000.000 0,038 8,13 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.07.2023 100.000 0,004 8,29 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 07.07.2023 500.000 0,019 8,81 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında07.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 8,81 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 6.406.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,2464'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167503BIST