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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

10.07.2023 19:08
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 10.07.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 31.250.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.06.2023 1.000.000 0,038 7,59 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.06.2023 1.000.000 0,038 7,61 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 22.06.2023 1.000.000 0,038 7,74 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.06.2023 850.000 0,033 7,9 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.06.2023 956.284 0,037 8 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.07.2023 1.000.000 0,038 8,13 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.07.2023 100.000 0,004 8,29 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 07.07.2023 500.000 0,019 8,81 -
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 10.07.2023 100.000 0,004 9,27 -

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında
10.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 9,27 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 6.506.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,2502'ye ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169662


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Çeyrek 2.613 2.674 -5,00  
Gümüş.Ons 23,10 23,13 0,03  
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