***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26.10.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım Sürecinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 31.250.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.06.2023 1.000.000 0,038 7,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.06.2023 1.000.000 0,038 7,61 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 22.06.2023 1.000.000 0,038 7,74 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.06.2023 850.000 0,033 7,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.06.2023 956.284 0,037 8 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.07.2023 1.000.000 0,038 8,13 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.07.2023 100.000 0,004 8,29 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 07.07.2023 500.000 0,019 8,81 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 10.07.2023 100.000 0,004 9,27 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 11.07.2023 1.000.000 0,038 9,15 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.07.2023 1.000.000 0,038 9,12 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.07.2023 400.000 0,015 10,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.07.2023 1.000.000 0,038 10,6 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.07.2023 399.230 0,015 10,99 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 21.07.2023 100.000 0,004 11,52 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 24.07.2023 500.000 0,019 11,65 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.07.2023 100.000 0,004 11,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 27.07.2023 500.000 0,019 11,98 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 02.08.2023 100.000 0,004 12,62 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 08.08.2023 100.000 0,004 12,58 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 24.08.2023 250.000 0,01 13,12 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 05.09.2023 300.000 0,012 13,94 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14.09.2023 100.000 0,004 14,25 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.09.2023 278.266 0,011 14,22 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.09.2023 677.841 0,026 13,99 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 02.10.2023 300.000 0,012 14,63 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 04.10.2023 280.833 0,011 14,51 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 06.10.2023 500.307 0,019 14,59 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 09.10.2023 300.000 0,012 14,48 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.10.2023 500.000 0,019 14,4 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 13.10.2023 229.395 0,009 14,15 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 16.10.2023 787.569 0,03 14,14 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.10.2023 389.059 0,015 14,33 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 18.10.2023 700.000 0,027 14,25 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.10.2023 2.200.000 0,085 14,49 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 20.10.2023 1.600.000 0,062 14,45 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.10.2023 300.000 0,012 14,42 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 25.10.2023 150.000 0,006 14,29 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 26.10.2023 223.586 0,009 14,08 -Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 14,66 11,482 249.999.999,36 İç Kaynaklar 21.772.370 0,837Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 26.10.2023 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde pay başına 14,05 TL-14,11 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,088 TL) toplam 223.586 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Öte yandan, Yönetim Kurulumuz 26.10.2023 tarihinde yaptığı toplantıda1) 09.06.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da AHGAZ koduyla işlem gören paylarımızın geri alımının yapılması konusunda başlattığımız pay geri alımı programının 26.10.2023 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,2) Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 14,66 TL ortalama bedel ise pay başına 11,482 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 21.772.370 adet olup geri alınan payların sermayeye oranı %0,837 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.999,36 TL'dir.İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210620BIST