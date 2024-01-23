***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 28.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 29.12.2023 384.819 0,015 10,198 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 03.01.2024 541.482 0,021 9,9 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 11.01.2024 487.847 0,019 10,249 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 12.01.2024 192.307 0,007 10,4 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 16.01.2024 295.000 0,011 10,586 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 17.01.2024 200.000 0,008 10,7 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 19.01.2024 165.342 0,006 11,7 -B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 23.01.2024 1.500.000 0,058 12,187 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında23.01.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 12,10 TL – 12,24 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 12,187 TL) toplam 1.500.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 3.766.797 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,1449'a ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242340BIST