***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2023 09:30
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 208.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 33.700.000 387.550.000,000 1150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 Nâma
B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 174.300.000 2.004.450.000,000 1150,00000 B Grubu B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 208.000.000 2.392.000.000,000 1150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 2.392.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, emisyon primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 2.600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155481
BIST