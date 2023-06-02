***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.01.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 208.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 33.700.000 387.550.000,000 1150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAHLA00027 NâmaB Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 174.300.000 2.004.450.000,000 1150,00000 B Grubu B Grubu, AHGAZ, TREAHLA00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 208.000.000 2.392.000.000,000 1150,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 2.392.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 01.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin mevcut 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, emisyon primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 2.600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155481BIST