***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.04.2023 14:01
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emine ERBAŞ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 10.04.2023 216 665 13 00 / 1039 info@ahlatcidogalgaz.com.tr Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme / Türev Araçlar 200389 / 926461 / 306444
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136230
BIST
15:595.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,22
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
15:5919,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
15:5921,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1332
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
15:591.239,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.239,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BRSAN
|105,60
|119.971.044
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.690.939
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.238.161
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,12
|114.680.637
|% -9,32
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|HEDEF
|24,40
|75.372.456
|% -7,08
|
|LIDER
|125,50
|109.623.121
|% -7,04
|
|VANGD
|6,97
|10.329.440
|% -6,94
|
|GESAN
|84,20
|3.561.640.852
|% 3,00
|
|THYAO
|133,30
|3.348.751.048
|% -0,15
|
|KOZAL
|22,36
|2.542.714.653
|% 1,27
|
|EREGL
|36,12
|2.483.566.349
|% 0,67
|
|OYAKC
|35,20
|2.248.421.636
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,27
|1.744.378.969
|% -0,27
|
|KOZAL
|22,36
|2.542.714.653
|% 1,27
|
|YKBNK
|10,12
|1.150.733.385
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,18
|504.938.344
|% 6,15
|
|ISCTR
|12,12
|1.142.568.086
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2740
|19,3010
|% 0,17
|
|Euro
|21,0500
|21,0634
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,27
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.527
|8.582
|3,00
|
|Yarım
|4.165
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|