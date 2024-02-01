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***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2024 18:32
***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ENERYA ENERJİ A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 145000000 105647000 TRY 72,86 Doğrudan Bağlı Ortaklık
ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 679400000 611459320 TRY 89,99 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 604600000 544137581 TRY 89,99 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 1009400000 908458990 TRY 89,99 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 283250000 254924716 TRY 89,99 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 1210750000 915762143 TRY 75,64 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 112200000 100951792 TRY 89,97 Dolaylı Bağlı ortaklık
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 343550000 216436156 TRY 62,99 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 190650000 171585000 TRY 90 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 287800000 258876100 TRY 89,95 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Doğalgaz Dağıtımı ve Toptan Satışı 20500000 10500000 TRY 51,22 Doğrudan Bağlı Ortaklık
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. Finansal Hizmetler 100000000 70000000 TRY 70 Doğrudan Bağlı Ortaklık
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. Banka 100000000 70000000 TRY 70 Dolaylı Bağlı Ortaklık
A DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve Tedariki 50000000 25500000 TRY 51 Doğrudan Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246250


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